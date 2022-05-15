Türkiye Gazetesi

Düzce’de kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil refüjde bulunan ağaç ve direği devirerek durabilirken 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

ARAÇ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Kalıcı Konutlar bölgesine gitmekte olan Turan B. idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi savrularak takla atmaya başladı. Otomobil, refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Turan B. ile yolcu olarak bulunan Berşan U., Asaf S., Ahmet Ö ve Eren E. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada hurdaya dönen otomobilde Ahmet Ö. ise sıkıştı. Ahmet Ö.’yü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından çıkartarak ambulansa taşıdı. Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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