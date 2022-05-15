Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta aracıyla seyir halinde bulunan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, bir yayaya çarptı. Kayaalp'ın çarptığı yayaya bir de tır çarpınca, talihsiz adam hayatını kaybetti.





ÖNCE KAYAALP SONRA TIR ŞOFÖRÜ ÇARPTI

Olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindekitır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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