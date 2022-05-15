Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Edirne’ye buradan da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Bosna Hersek’e gitmek üzere yola çıkan tur otobüsünden sesler geldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup polisten yardım istedi. Polis sesin geldiği depoyu açınca 2’si Fas ve 1’i Filistin uyruklu 3 göçmeni sıkışmış halde buldu. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan göçmenler işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü.

SESLER GELİNCE DEPOYU KONTROL ETTİLER

Otobüste yolcu olarak bulunan Volkan Özşan, “Şoför ve muavin arkadaş sesler gelmesi üzerine depoyu kontrol ettiklerinde göçmen olduğunu fark etti. Daha sonra oradan onları çıkardılar. Deponun kapağında birisinin kafası sıkışmıştı” dedi.

Panik anları yaşanınca otobüsün yanına geldiğini söyleyen Edirneli vatandaş Soydan Çaylı, “Otobüsün depo olarak kullanılan yatak bölümü var. Kendilerini oraya sıkıştırmışlar. Polis ekipleri tarafından oradan çıkarıldılar. O bölüme bir kişi girmiş olsa sıkışmazdı, ama üç kişi birden girince sıkışmışlar.” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da son bir günde yakalanan göçmen sayısı bin 352'ye ulaştı Suriyeli göçmenlerin durumu tartışmalara neden olurken, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor. İstanbul'daki operasyonlarda son 24 saat içinde, çoğunluğu Afganistan, Pakistan ve Suriye kökenli bin 352 kaçak sığınmacı daha yakalandı. Son 16 ayda ise operasyonlarda 85 bin 352 göçmenin yakalandığı öğrenildi.