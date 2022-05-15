Türkiye Gazetesi

İstanbul'da pazar akşamı trafik kilit durumda, toplu taşımalarda da yoğunluk var. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler dönüşe geçince mega kentte pazar akşamı trafik başladı. İşte İstanbul trafiğinde son durum;

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde trafik her iki yönde ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde yoğunluk yaşanmıyor.

PİKNİK ALANLARI VE SAHİLLERDE ARAÇ YOĞUNLUĞU VAR

Kentteki piknik alanları ve sahillerde araç yoğunluğu var. Toplu taşıma ile Marmaray, metro ve metrobüs duraklarının da kalabalık olduğu gözlendi.

Haliç sahili boyunca vatandaşlar güzel havanın tadını piknik yaparak çıkardı, Beşiktaş sahil şeridinde de yürüyüş yapanlar dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Öte yandan Arnavutköy'deki mesire alanları da piknik yapmak isteyenlerle doldu.

Mesire alanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri, mesire alanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Piknikçilere ayı sürprizi Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’ne piknik yapmaya giden piknikçiler “ayı” sürpriziyle karşılaştı.