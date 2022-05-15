Türkiye Gazetesi

Bolu'da sabah Piroğlu Köyü Tekkeler Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında husumet bulunan Sadık K. ile Sebahattin B. karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K. yanında bulunan silahla hasmını kurşuna dizdi. Sebahattin B. kanlar içerisinde yerde kalırken, Sadık K. olay yerinden kaçtı.

KATİL KAYIPLARA KARIŞTI

Silah sesini duyan köylülerin olay yerine gittiklerinde Sebahattin B.’yi hareketsiz halde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sebahattin B., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Sadık K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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