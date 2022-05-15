Türkiye Gazetesi

Manisa'daki feci kazada 2 kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Soma-Savaştepe-Bergama Karayolu kavşağında meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Nedime Çolak (73) olay yerinde, Osman Çolak (70) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile otomobilde bulunan Ali G.'nin tedavileri devam ediyor.

Uşak'ta feci kaza! Kadın sürücü canından oldu Uşak’ta meydana gelen feci kazada yoldan çıkarak takla atan aracın kadın sürücüsü canından oldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kocası ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.

Antalya'da feci kaza: Sürücü ‘Katil oldum’ diyerek gözyaşı döktü Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, “Katil oldum” diye gözyaşı döktü.