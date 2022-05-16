Türkiye Gazetesi

Sarıyer’de bir şahıs sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şahıs intihar etti. Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C. yürüdüğü esnada Hüseyin A. (20) önlerini kesti.

BEKÇİYİ VURDUKTAN SONRA ONA YARDIM EDEN AMCASINI DA VURDU

Daha sonra belindeki silahı çıkaran Hüseyin A., bekçi Kerem C.’ye ateş etti. Boğazına ve omzuna isabet eden kurşunlar nedeniyle Kerem C. yere yığıldı. Hüseyin A. yere yığılan yeğeni ile ilgilenen Sadık C.’yi ise göğsünden vurdu.

KAÇTIKTAN SONRA CANINA KIYDI

Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin A. üst caddede silah ile başından kendini vurarak canına kıydı.

AMCA YEĞENİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kerem C. ile amcası Sadık C. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeğenleri için kavga eden abi kardeş canından oldu! Adana'dan kahreden bir haber geldi. Yeğenlerinin kavgasına müdahale eden abi kardeş birbirlerine girdi. Elindeki silahla ağabeyini kafasından vurup kaçan adam ölüm haberini alınca da 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek canına kıydı.

Feci olay! Babasını öldürdü, ardından canına kıydı Ankara'da bir şahıs darp ettiği babasının ölümüne neden oldu. Ardından balkona çıkan şahıs intihar ederek kendi canına da kıydı.