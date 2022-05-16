Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğan Harun Kazan, liseden mezun olduktan sonra hayalindeki Hukuk Fakültesi memleketi Erzurum’da olmadığı için Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni tercih ederek sınıf öğretmenliği okudu. Okuldan mezun olduktan sonra 29 yıl sınıf öğretmenliği yapan 62 yaşındaki Harun Kazan, 2012 yılında emekli oldu. Çıkarılan bir afla üniversite sınavına giren Kazan, 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hayalindeki bölümü kazanan 4 çocuk babası Kazan, 62 yaşında Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

HUKUK FAKÜLTESİ'NE OLAN SEVGİM BİTMEDİ

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra bu bölümü kazandığını ifade eden Harun Kazan, “Liseden sonra Hukuk Fakültesi’ni okumak istiyordum. Elimde olmayan sebeplerden dolayı giremedim. Hukuk Fakültesi o yıllarda Erzurum’da yoktu. Öğretmenlik bölümünü bitirdim ama içimdeki Hukuk Fakültesi’ne olan sevgim bitmedi. Çıkarılan bir aftan yararlanarak Hukuk Fakültesini kazandım ve bugünde mezun oldum. Öğrenciler ilk başta hoca olarak görüyordu, daha sonra arkadaş ortamımız güçlendi. Çocuklarım, torunlarım hepsi buradalar ve benim adıma mutlu oldular” dedi.

ŞİMDİ Kİ HEDEFİ YÜKSEK LİSANS YAPMAK

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kazan, “Okuma sevgisinin varsa. Gençlerimizin içinde öyle bir sevgi, öyle bir niyetleri varsa bırakmasınlar. İnsanın içinde olduktan sonra güzel şeyler oluyor. Bu mutluluğu yaşamak güzel bir şey, 62 yaşında Hukuk Fakültesini bitirmek gerçekten güzel bir şey. Yüksek lisansı tamamladıktan sonra avukatlık yapmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Babasının tek hayali olduğunu ifade eden Fatma Kazan, “Tek hayaliydi babamın gerçekleştirdi. O yüzden mutluyuz bizde” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde Hukuk Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı. Düzenlenen törende cüppe ve kep giyerek diplomasını alan Kazan ve yakınları da büyük mutluluk yaşadı. Hayalindeki bölümü başarıyla bitiren 62 yaşındaki emekli öğretmen Harun Kazan, mezuniyetin ardından Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra doğduğu Aşkale ilçesinde avukatlık yapmak istiyor.

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