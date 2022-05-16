Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu’na bağlı Çukur Mahallesi’nde tedavülden kalkan bozuk paraları satan kişilere yönelik yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönünden ihbarı üzerine harekete geçen ekipler adrese geçerek beklemeye başladı. İşyerine gelen kişilere bozuk para satıldığından şüphelenen polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.

KİLOSUNU 70 LİRAYA ALDILAR

Ramazan Y. paraları aldığı kişileri tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyete götürülen şüphelilere ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

'Bıçak parası' alan profesöre hapis cezası Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bir profesör, ameliyat öncesi para aldığı iddiasıyla süren yargılanmasının sonucunda 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.