Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi destekleriyle sokak hayvanları ideathon fikir yarışması düzenlendi. Yarışma Topkapı Sosyal Tesislerde 30 ekip 100 genç ile gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 22 bin 500 TL ödül verildi. Ayrıca kabul gören projeler Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Programa Fatih Belediye Başkanı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Ak, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı jüri üyeleri ve yarışmacı gençler katıldı.

"GENÇLERİMİZİN İNSİYATİF ALABİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Programın açış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "İdeathon, özellikle gençlerimiz açısından inovatif düşüncenin ortaya çıkarılmasına yarar sağlayan çok özel ve keyifli etkinliklerdir. Bilindiği üzere günümüz koşullarında gelişen teknoloji ile birlikte, bilgiye ulaşmak herkes için kolaylaşmış. Hayatın her aşamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, şehrin fiziki ve sosyal ihtiyaçlarının aklıselim yöntemlerle sağlanması noktasında, yenilikçi fikirlerin kıymeti her geçen gün daha da artmaktadır. Bu bağlamda, değişime açık, girişimci ruhların her fırsatta desteklenmesi ve nitelikli fikirlerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz İdeathonlar; esas itibarıyla, kolektif düşünme yetilerinin güçlendirilmesine, düşüncelerin eyleme aktarılması için gereken usul ve yöntemlerin tespit edilmesine yarar sağlamaktadır. Gençlik yatırımlarımızla; gençlerimizin kabiliyet, cesaret ve girişimciliklerini; tam da ümit ettikleri hedefler doğrultusunda, en doğru şekilde kullanabilmelerini, ortak değerlerimiz etrafında inanç birliği, güç birliği, işbirliği yapabilmelerini, sorunların çözümünde inisiyatif alabilmelerini hedefliyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR PROJE VE GENÇLER HEYECANLI"

Projenin önemine vurgu yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ise “Güzel bir proje ve gençler de çok heyecanlı. Gençler fikir üretecek bize de çözüm olarak dönecek. Fatih Belediyesi’nin bu konuda öncü olmasını da önemsiyorum. Umarım ülkeye yayılır. Çünkü sokak hayvanlarına yönelik çözüm noktasında büyük uğraşlar var ama kolay değil. Bu konu üzerine yıllardır birçok toplantı yapıldı, paneller düzenlendi. Çözüm noktasında sadece tedavi ve kısırlaştırmaya yönelik bazı çalışmalar yapıldı ama daha fazlasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu maratonu düşünen arkadaşları tebrik ediyorum. Mesleğimiz için çok önemli inşallah iyi sonuçlar çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.