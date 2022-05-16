Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde olay meydana geldi. Işık mahallesinde yaşayan İ.M., (51) dört çocuğunun annesi olan karısı Z.M. ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarına düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre, Z.M., kocasından ellerindeki tarlayı satarak oğullarına düğün yapmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrası İ.M., eşine 1 ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezası biten Z.M., kocası ile tekrar bir araya geldi. Aralarındaki düğün tartışması devam eden karı koca çift dün gece geç saatlerde tekrar kavga etti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine İ.M.’nin karısı Z.M.’yi evin bir odasında boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

Olayın ardından ailenin çocuklarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Z.M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.M.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Yeğenleri için kavga eden abi kardeş canından oldu! Adana'dan kahreden bir haber geldi. Yeğenlerinin kavgasına müdahale eden abi kardeş birbirlerine girdi. Elindeki silahla ağabeyini kafasından vurup kaçan adam ölüm haberini alınca da 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek canına kıydı.

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: Maddi hasar oluştu Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Tapu anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grubun arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Sokak ortasındaki kavgada 10 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı