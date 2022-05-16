Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde iş nedeniyle 2 yıldır şehir dışında yaşayan oğlunun evine kargaların girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oğlundan evin anahtarını göndermesini istedi. Kargaların banyonun havalandırma penceresinden girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, evin kapısını açınca gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldı.

DUŞAKABİNİ DAL PARÇALARIYLA DOLDURDULAR

Kargaların banyodaki duşakabini odun parçalarıyla doldurduğunu görünce ne yapacağını şaşıran Tükeziban Aydın, gazetecilere, "Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm.

Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Kargaların çığlıkları anne dehşetini ortaya çıkardı! Beylikdüzü’ndeki bir sitede yaşayan yabancı uyruklu kadın evde kendi başına doğum yaptıktan sonra bebeği evin balkonundan aşağı attı. Korkunç olayda zemin kattaki terasa çakılan bebek hayatını kaybederken, feci olay bebeğin cesedine üşüşen kargalar sayesinde fark edildi.