Türkiye Gazetesi

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 2122 Sokak’ta Çeşme Otogarı önünde meydana gelen olayda iddiaya göre Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş’ın İstanbul’da çalışan eski kız arkadaşının sevgilisi olduğu öne sürülen M.T. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T. yanında getirdiği bıçak ile uzman çavuş Alpere Akkaş’ı bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uzman çavuş Alper Akkaş’ın yaşamını kaybettiği belirledi.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli M.T., olay yerinden taksiye binerek İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Şüphelinin İzmir’e Balçova ilçesinden giriş yaptığını tespit eden İzmir polisi, taksiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Konak istikametinden Bayraklı istikametine geçiş yaptığı sırada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli M.T. buradaki sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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