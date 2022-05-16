Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar ve Üçevler köyünde çok sayıda kişi geçen Ramazan bayramında ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 5 köyün içme suyunu karşılayan depo ile vakaların görüldüğü 2 köydeki çeşme suyundan numune alarak incelenmek üzere Halk Sağlığı Laboratuvarı’na göndermişti. Yapılan tahlillerde içme suyunun bakteriyolojik açıdan uygunsuz olduğu görüldü.

İÇME SUYU İSHALE HATTINA DERE SUYU KARIŞTI

Yapılan incelemede ise içme suyu ishale hattının geçtiği dere yatağındaki boruların zarar gördüğü ve içerisine dere suyunun karıştığı tespit edildi.

Suyun kirliliğine yol açan Soğanlı Çayı’ndan geçen isale hattında gerekli onarımlar yapıldı.

Köy sakinlerinden kontrol numunesi alınıncaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Kontrol numunesinin bu hafta çarşamba günü alınacağı öğrenildi.

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