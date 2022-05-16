Türkiye Gazetesi

Iğdır’da evinini bahçesine giren koca engerek yılanını gören vatandaş şaşkına döndü. Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı olarak da bilinen engereği yakalayan ev sahibi daha sonra hemen ekipleri çağırdı. Olay Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşandı. Fırat Ballandı, evinin bahçesinde engerek yılanı gördü. Korkusunu bir kenara atan ev sahibi yılanı yakalayarak bir kutunun içine koydu ve durumu hemen ekiplere haber verdi.

ZEHİRLİ YILAN DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri yakalanan yılanın dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılan olduğunu tespit etti. Yılanı teslim alan yetkililer yılanı Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bıraktı.



Koca engerek yılanı ölümcül zehre sahip olması yanında soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir yılan türü olarak biliniyor.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! Türkiye’nin katil yılanı, bir ısırığı öldürüyor Havaların ısınmasıyla birlikte yılınlar yuvalarından dışarıya çıkmaya başladı. Türkiye’nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve "katil" olarak adlandırılan Koca Engerek yılanı tekrardan gün yüzüne çıktı. Uzamanlar ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Koca Engerek yılanının tek bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.

Kahramanmaraş’ta korkutan manzara! Kayaların altından yılanlar fışkırdı Kahramanmaraş’taki arazi genişletme çalışmalarında kayaların altından yılanlar fışkırdı.