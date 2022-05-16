Türkiye Gazetesi

Kocali'de kavga ettiği amcası tarafından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. H.D. ile yeğeni Yunus D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., yeğeni Yunus D.'yi silahla bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı.

Yunus D. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeğenini yaralayarak olay yerinden kaçan H.D. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan H.D. gözaltına alındı.



Yeğenleri için kavga eden abi kardeş canından oldu! Adana'dan kahreden bir haber geldi. Yeğenlerinin kavgasına müdahale eden abi kardeş birbirlerine girdi. Elindeki silahla ağabeyini kafasından vurup kaçan adam ölüm haberini alınca da 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek canına kıydı.

İstanbul'da yolda yürüyen bekçi ve amcasını vuran şahıs canına kıydı İstanbul Sarıyer'de kan donduran bir olay yaşandı. Yolda yürüyen amca ve yeğenin yollarını kesen zanlı onları vurduktan sonra kaçıp canına kıydı.