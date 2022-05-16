Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde feci bir kaza yaşandı. Demir yüklü bir tır arıza yaptı. Bunun üzerine şoför Ahmet Demir, aracını emniyet şeridine çekip aşağı indi. Tam bu esnada İbrahim A. yönetimindeki tırın dorsesi Demir'e çarptı. Şahıs, aldığı darbe ile yola savruldu.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede Ahmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset morga kaldırıldı.

Geçirdiği kazadan sağ çıktı ancak hastanede acı gerçeği öğrendi 62 yaşındaki Şehnaz Benoziyo, 4 yıl önce Bodrum’da eşiyle birlikte motosikletle giderken kaza geçirdi. Kaburgasını inciten kadın, bir süre sonra şiddetli ağrı ve şişme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talihsiz kadın yapılan incelemeler sonucu akciğer kanseri olduğunu öğrendi, zor bir sürecin ardından ise tedavi sayesinde hayata yeniden tutundu.

Önce vuruldu, kaçmak isterken kaza yapıp öldü Kahramanmaraş'ta karıştığı silahlı kavgada yaralanan şahıs, kaçmaya çalıştığı esnada park haricinde araçlara çarparak hayatını kaybetti.

Malatya'da korkunç kaza! 2'si bebek 3 kişi ölü,3 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç ters takla attı. Kazada 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.