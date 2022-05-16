Türkiye Gazetesi

Denizli'de iki arkadaş bisikletleri ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi, biri araba çarpması sonucu canından oldu. O anlara şahit olan çocuk şoka girerken kaza yerinde plasını düşüren sürücü ise kayıplara karıştı. Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Dereli, arkada bulunan arkadaşının gözleri önünde otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu.

SÜRÜCÜ KAZANIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Feci kazanın ardından vicdansız sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye giden sağlık görevlileri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giden güvenlik güçleri ise yaklaşık 300 metre ileride kayıplara karışan otomobilin plakasını buldu.

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLAN ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Gezmek için çıktıları yolda arkadaşının ölümüne şahit olan çocuk yaşadığı şokla başlarına gelenleri polise güçlükle anlattı. Yapılan incelemelerin ardından ölen çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Firar eden otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.

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