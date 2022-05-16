Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesi tarafından evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Talihsiz gencin, henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu ailesi ile birlikte yaşadığı evde silahla başına ateş ettiği öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

ASKERDEN YENİ GELMİŞTİ

Olay, Girne Mahallesi Meşrutiyet Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen Mustafa G. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu ailesi ile birlikte yaşadığı evde silahla başına ateş etti. Silah sesini duyarak odaya giren ailesi genci kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞABEYİ VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan yakınları üzüntüye boğulurken, sinir krizi geçiren ağabeyi ve babası ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Mustafa G.’nin cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 gün önce kaybolmuştu, aracında başından vurulmuş halde bulundu Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 Mayıs Cuma gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki gencin cesedi, park halindeki aracının yolcu koltuğunda başından tüfek ile vurulmuş olarak bulundu.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç adamın ölümünde sır perdesi kalktı Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.