Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç uçurumda motosikletinin yanında ölü halde bulundu. Talihsiz gencin askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenildi.

ASKERE GİTMEDEN AİLESİNİ ZİYARET ETMEK İSTEMİŞ

Edinilen bilgiye göre olay, Etler Mahallesi Çubuk mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki Yiğit Limoncu, vatani görevini yapmak için gün sayarken motosikletiyle babaannesini ziyaret etmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan ailesi ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. 2 gündür kayıp olan Limoncu, arama çalışmaları sonrası yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında ölü bulundu.



Askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Askerden yeni gelmişti: 21 yaşındaki genç evinde kanlar içinde bulundu Aydın'da yaşayan 21 yaşındaki bir gen, evinde başından vurulmuş halde bulundu.

Askerden geldiği gibi kayıplara karışmıştı, ailesi bu haberle yıkıldı Zonguldak‘ta askerden geldiği gibi kayıplara karışan genç 25 gündür aranıyordu, ailesi bayram günü gelen haberle yıkıldı.