Türkiye Gazetesi

İzmir’in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında 149 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ekipler dün saat 09.00 sıralarında, Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Ekipler, 15 Mayıs saat 02.30 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botu durdurarak içerisindeki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

14 Mayıs tarihinde de Çeşme ilçesi açıklarında saat 00.50 sıralarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Görenler gözlerine inanamadı! Otobüsün deposundan 3 göçmen çıktı Edirne’de Bosna Hersek’e giden yabancı plakalı tur otobüsünden sesler gelmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Sesin geldiği depoyu kontrol eden polisler gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.