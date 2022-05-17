Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarıyla şakalaşırken denize düşen genç kurtarıldı ama arkadaşlarının tepkisi 'yok artık' dedirtti. Kurtarılan gencin arkadaşları 'saçın bozuldu' diyerek denize düşen arkadaşlarıyla dalga geçtileri. Olay geçtiğimiz günlerde Haliç-Azapkapı kıyısında oldu.

16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

EKİPLER FARKETTİ

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç’te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

DALGA GEÇTİLER

Ayrıca o anlar düşen gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının “saçın bozuldu” demesi “pes” dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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