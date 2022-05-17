Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda anne babası ayrı olan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Anne babasının boşanma aşamasında annelerine hak veren 17 yaşındaki ikiz kardeşler E.K. ve B.K. iddiaya göre amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.

YEĞENLERE ÖLDÜRESİYE DAYAK

Evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Ömer K. tarafından araçla yolları kesilen ikiz kardeşler sokak ortasında sopalarla dövüldü. Çevredekiler sesleri duyarak olaya tepki gösterince vatandaşlara da bağırmaya başlayan 2 amca daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Kol ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi edilen ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine ekipler, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.’yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki saldırgan amcaya ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Yılmaz K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Ömer K’ye ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi verildi.

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