Türkiye Gazetesi

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Keskin dün akşam 16.00 sularında çarşıda işlerinin olduğunu söyleyerek evinden ayrıldı. Eşinin yanından ayrılıp çarşıya gelerek taksit ödeyeceğini söyleyen 34 yaşındaki İbrahim Keskin’den yakınları bir daha haber alamadı. Keskin’in hayatından endişe eden yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yaklaşık 20 saattir kendisinden haber alınamayan adamı arama çalışmaları hem yakınları hem de emniyet güçlerince devam ediyor.

SIRRA KADEM BASTI

Keskin’i arayan yakınları, kendisine ulaşmak için hemen her yolu denedi. İş arkadaşlarına ulaştıklarında ise en sonra gece saat 23.00 gibi çalıştığı fabrikaya uğradığını öğrendiler. Normalde yıllık izinde olan Keskin’in fabrikanın arka kapısından çıktığı ve bir daha kendisini gören olmadığı öğrenildi.

EŞİ 36 HAFTALIK HAMİLEYDİ

İbrahim Keskin, eşi Buse Keskin ile 8 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan çift tüp bebek tedavisi gördü. Başarılı geçen tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalan ve erkek çocuk bekleyen Buse Keskin’in doğumuna sayılı gün kaldı. İbrahim Keskin’in dün öğle saatlerinde tansiyon rahatsızlığı geçiren 36 haftalık hamile olan eşi Buse Keskin’i hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hastane çıkışı eşini eve bırakan ve çarşıya gittiğini söyleyerek ayrılan İbrahim Keskin’in bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

EN SON ÇALIŞTIĞI FABRİKAYA GİTMİŞ

Hamileliğin son günlerinde olan Buse Keskin, eşinin bir anda ortadan kaybolmasıyla derin üzüntü yaşadı. Eşinin hayatından endişelenen hamile kadın, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim çok sakin bir insandır. Dışarıya çıksa bile en geç akşam 11’de evine gelirdi. Gittiği her yeri de haber verirdi. Dün hastaneden alıp beni eve bırakınca çarşıya taksit ödemeye gideceğini söyledi. Bir daha kendisine ulaşamadım. En son çalıştığı fabrikaya gitmiş. Oradan çıktıktan sonra da kendisini gören yok. Çok iyi bir insandır ve çevresindekilerle düşmanlığı geçtim, tartışması bile yoktu. Hamileliğimin son haftasındayım. Tüp bebek tedavisiyle zor şartlarda çocuk sahibi olacaktık. Bir an önce kendisinin bulunmasını istiyorum.”

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