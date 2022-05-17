Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp ederek ağır yaralayan baba Yunus Göç’ün yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde “Nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Göç, ikinci duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) arızadan dolayı katılamadı. Duruşmada anne Semra Göç’ün avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Şafak Nur Atmaca ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu. Duruşma, mahkeme heyetinin bir önceki duruşmada talep edilen evrakları kontrol etmesiyle başladı.

Eksik hususların giderilmesini talep eden iddia makamı sanık Göç’ün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmada söz alan anne Göç’ün avukatı Esra Kantar ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR BEKLENECEK

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesini, sanığın tutukluluk halinin devamını, Adli Tıp Kurumundan istenen çocukta kalıcı bir hasar olup olmadığına dair hazırlanacak olan kati raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Babasının darp ettiği Cihan bebeğin ise mahkemenin talebi üzerine yarın Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji Polikliniğinde muayene edileceği öğrenildi.

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