Türkiye Gazetesi

İpsala ilçesinde 50 bin metrekare alanda Özbekistan uyruklu Saidamir Bakhramov tarafından kurulan sülük üretim merkezinde üretilen 5 milyona yakın tıbbi sülük yurt içi ve yurt dışında tamamlayıcı tıp olarak hastaların tedavisinde kullanılıyor. Tıbbi sülüğe talebin artmasıyla taleplere yetişemeyen firma yurt dışı taleplerini beklemeye aldı. Türkiye’deki hastanelere öncelik veren firma, üretime devam ediyor.

SİPARİŞLERİ DURDURDULAR

Sülük üretimlerinin başarılı şekilde devam ettiğini söyleyen firma sahibi Saidamir Bakhramov, ürettikleri sülükleri tedavi amaçlı Devlet Hastanelerine ve Özel Hastanelere sattıklarını belirtti. Taleplere yetişemedikleri için yurt dışı siparişlerini geçici olarak durdurduklarını anlatan Bakhramov, gelir oranının yüksek olduğuna da değindi.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Firma yetkililerinden Mümin Gafurov’da, avcılık nedeniyle sülüğün neslinin tükenmeye başladığını belirterek, sonbahar ve bahar aylarında yılda iki kez olan sülük üretimini 12’aya yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Sülük satışlarının yoğun olarak devam ettiğini ve stoklarının eridiğini anlatan Bakhramov, Türkiye’de üretilen sülüklerin enzimlerinin çok kaliteli olduğu için yurt dışından da yoğun talep aldıklarını açıkladı.

“DANTEL ÖRÜYORMUŞ GİBİ”

Evine yakın bulunan tesiste çalışıp hane ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan Hamdiye Köprü, sülük üretiminin çok ayrıntılı ve sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi. Dantel örüyormuş gibi sülüklerle tek tek ilgilendiğini anlatan Köprü, “tek tek yıkıyoruz, temizliyoruz ve hasta olanları ayırıyoruz” dedi.

Sülük hırsızları köylüyü canından bezdirdi Sivas’ın Sülüklü gölüne dadanan sülük hırsızlarını astronomik cezalar bile yıldırmıyor, köy sakinleri sülüklerin çalınmasından şikayetçi.