Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yurt genelinde kene vakaları artmaya başladı.

Karabük’te de ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın hastanede fizik tedavisi gördüğü sırada vücudunda kene olduğu görüldü.

HEMEN TAHLİL YAPILDI

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının vücudundaki kene çıkartılarak kan tahlili yapıldı.

Kenenin KKKA hastalığı taşıyıp taşımadığının çıkacak tahlil sonuçlarında belli olacağı öğrenildi.

Uzmanından kene uyarısı: Dokunmadan acile gidin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı, “Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz” dedi.

Kene vakaları artış gösterdi: Bu hatayı sakın yapmayın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, vakalar görülmeye başladı. Tokat, Sivas, Çorum, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Erzurum kene popülasyonunun yoğun olduğu iller arasında. Artan vakalarla beraber Google’da kene nasıl çıkarılır, kene nasıl anlaşılır, kene nasıl bulaşır gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Uzmanlar ise keneye çıplak elle dokunulmaması gerektiğinin altını önemle çiziyor.