Türkiye Gazetesi

Saplantılı kişi hem aşık olduğu kadını öldürdü hem de kendi canından oldu. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan iş yerinde meydana gelen olayda nakliye işi yapan Halil Korkmaz (25) adlı kişi, tarım işçisi Sinem Sökmen (37) isimli kadının çalıştığı iş yerine geldi.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

Halil Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sinem Sökmen’in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi altında olayda kullanmış olduğu silahla kafasına ateş etti. Yere yığılan Halil Korkmaz hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı sırada gelip tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

'ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen’e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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