Türkiye Gazetesi

Turizm sezonunda fahiş fiyatlarla gündeme gelen Muğla'nın Marmaris ilçesinde umumi tuvalet fiyatları da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla 3.5 liradan 5 liraya çıkarıldı.

TUVALET İŞLETMECİLERİ ZAM İÇİN BAŞVURU YAPTI

Marmaris halkı fiyat artışına sosyal medyadan tepki gösterirken "Bu zam kaçınılmazdı” diyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Ülke genelinde malum fiyat artışları yaşanıyor. Giderlerin normalin üzerinde çok yükselmesi her şeyde etkili oldu. Biz de tuvalet işletmecilerinin başvurusunu göz önüne alarak geçen yıl 3,5 lira olan ücreti 5 TL yaptık” açıklamasında bulundu.

Tuvalet zammının yanı sıra Marmaris'te duş fiyatları da 25 TL'ye yükseldi.

BÖLGEDEKİ FAHİŞ FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz yıllarda da ünlüler başta olmak üzere pek çok turist bölgedeki yeme-içme, konaklama gibi giderlerin fahiş fiyatlardan ücretlendirilmesine tepki göstermişti. Özellikle Bodrum'daki lahmacun fiyatlarının 4-5 katı üzerinde satılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Lahmacun isyanı Antep’te 10 TL Bodrum’da 150 TL Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacun 10 TL’ye satılırken, Bodrum ve Antalya gibi tatil yerlerinde bu fiyat 150-200 TL’ye kadar çıkıyor.