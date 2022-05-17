Türkiye Gazetesi

Denizli’de otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne babasını kaybeden 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılmıştı, az önce onun da ölüm haberi geldi. Çivril merkez Kudret Çalık Bulvarında meydana gelen kazada, Hüseyin Erten (28) idaresindeki otomobil, yol üzerinde park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi.

5 YAŞINDAKİ OSMAN HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Hüseyin Erten ile yolcu konumundaki eşi Yasemin Erten’in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten’i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada anne babasını kaybeden 5 yaşındaki Osman da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun da hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

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