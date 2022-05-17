Türkiye Gazetesi

Eskişehir Fatih Mahallesi, Dipçin Sokak'taki acı bir olay meydana geldi. Bir apartmanın 3. katında yaşayan 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, odasının camını sildiği sırada dengesini kaybetti. Genç kız, yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi Ekipler, Kırlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı olay yakınlarını gözyaşına boğdu.

Uzmanlar uyardı, sağlığa zararı büyük: Çamaşırları açık havada kurutmayın Bahar aylarıyla birlikte hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatını kökten etkileyen alerjiler arttı. Polenlerin çamaşırlara kolayca yapışması nedeniyle alerjik hastaların elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu, alerjisi olanları uyararak “Çamaşırları açık havada kurutmak polen alerjisini tetikleyebilir” dedi.

Aracının camını silen şahsı ezip öldürdü Adana'da bir sürücü, aracının camını silip para isteyen Ümit Özdemir'i ezip kaçtı. Ağır yaralanan Özdemir, hastanede can verdi.

Camdaki Kız’ın ünlü oyuncusundan kötü haber! Devrim Yakut ölümden döndü Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız’da başrol oyuncularından Devrim Yakut’un beyninin pıhtı attığı ve hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Tedavisi hastanede devam eden başarılı oyuncu, bir süredir dizide rol almıyordu. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Devrim Yakut’un bu süreçte tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu belirtildi.