Türkiye Gazetesi

İzmir Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde önceki akşam kan aktı. Turgay Yuvalı (40) ile Ethem Ö. arasında tartışma çıktı. Ethem Ö, av tüfeğiyle ateş ederek Yuvalı'yı öldürdü.

"ÖFKEYLE ATEŞ ETTİM"

Cinayet sonrası zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Ethem Ö. sorgusunda "Turgay ile komşuyuz. Tarlama köpek leşi attı. Bunun yüzünden kavga etti. Öfkeyle ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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