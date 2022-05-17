Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, küçük bir çocuk talihsiz bir kazayla hayatını kaybetti. Alıanan bilgiye göre; 7’nci kattaki dairenin terasından düşen 2 yaşındaki çocuk, hastaneye yetiştirilse de hayata tutunamadı.

YARALI ÇOCUĞU VATANDAŞ BULDU

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 46. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu yaşadıkları apartmanın 7’nci kattaki terasından düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşlardan biri çocuğu arabasıyla hastaneye götürdü. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun terastan nasıl düştüğü soruşturulacak.

"YÜZÜ GÖZÜ HER YERİ KANIYORDU"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü yerde ve teras katında incelemelerde bulundu. Küçük kızın 7’nci kattan nasıl düştüğü ise yapılacak olan soruşturma neticesinde belli olacak.

Küçük kızın yardımına koşan Hasan İpek, ”Böyle döndüm bir ses geldi. Çocuk arabanın arasında yatıyor 1 yaşında var yok. Yüzü gözü her tarafı kanıyordu. Sadece sesi duydum kafamı çevirdim yerde yatıyordu. Gözü açık hareketsiz duruyordu” dedi.

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