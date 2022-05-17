Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki Makbule Akyay, bir süre sonra gözden kayboldu.
ANNESİ HAVUZDAN ÇIKARDI
Küçük kızın oynadığı yere yakın olan sulama havuzuna düştüğünü fark eden annesi Sevgi Akyay çocuğu havuzdan çıkardı.
Sağlık ekiplerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Asi Nehri’ne atlayan 3 gençten biri boğuldu Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri’ne atladıkları ileri sürülen 3 gençten biri boğuldu.