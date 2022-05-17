Türkiye Gazetesi

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken arabanın altında kalan genç kız hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sularında Malatya- Sivas karayolu Sürür Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sivas istikametine seyir halinde olan E.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Y.'ye (19) çarptı.

Feci kazada ağır yaralana genç kız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü ifadesi ise alınmak üzere karakola götürüldü.

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