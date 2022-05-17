Türkiye Gazetesi

Mersin'de trafik polisi olan arkadaşını kazara yaralayan genç kız daha sonra intihara teşebbüs etti. Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren Ebru K., rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her 2 yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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