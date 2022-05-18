Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan korkunç olayda 2.5 yaşındaki çocuk babası tarafından dövülerek öldürüldü. 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen C.D. isimli şahıs dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü.

HASTANENİN BAHÇESİNE BIRAKIP KAÇTI

Oğlunun nefes almadığını fark eden cani baba ve kardeşi talihsiz çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Bahçede haraketsiz halde yatan çocuğu fark eden vatandaşlar hemen sağlıkçıları çağırdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

CANİ BABA VE KARDEŞİ YAKALANDI

Katil baba C.D. ve kardeşi saklandığı yerde polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı.

ÇOCUĞU PİKNİK TÜĞÜ İLE DÖVDÜ

2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” dedi.

Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada baba S.Z.'nin olayı işlediği ortaya çıktı. Gencin cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

Bayram günü feci olay! 1,5 yaşındaki oğlunun kazara ölümüne sebep oldu Samsun'da evinde tabancasını temizleyen baba silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirirken, baba gözaltına alındı.