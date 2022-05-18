Tokat- Niksar kara yolu Gökdere kavşağında kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
2 kişinin ölüdğü 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alıyor Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.