Türkiye Gazetesi

Tokat- Niksar kara yolu Gökdere kavşağında kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kişinin ölüdğü 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alıyor Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.