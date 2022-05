Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Seyhan Karatan, evinin içinde büyüttüğü kuzuyla çocuğuymuş gibi ilgileniyor. Karatan, 10 günlükken aldığı kuzuyu 2 aydır besliyor. Seyhan Karatan’ın evcil hayvan gibi peşinden giden Boncuk isimli kuzu, sahibin izinde yaya geçidinden geçiyor, kaldırımda zıplıyor, insanların ilgi odağı oluyor. Markete, bakkala, manava, hatta pikniğe bile kuzusuyla beraber gittiğini belirten Seyhan Karatan, "On günlük olarak sahiplendik, şu an iki aylık, nereye gidersek oraya gidiyor. Her şeyi yiyor, adeta bizim çocuğumuz gibi oldu" dedi.

"EVİMİZİN BİR ÇOCUĞU GİBİ OLDU"

Kuzuyu kendi çocukları gibi beslediklerini anlatan 59 yaşındaki Seyhan Karatan ise şunları söyledi:

"Onlar sevgiyi hisseden hayvanlar. Ben bunu 10 günlük olunca aldım ve iki aydır benimle yaşıyor. Benimle beraber nereye gidersem bu da oraya gidiyor. Ben neredeysem bu da orada. Ev içinde ben oturuyorum o da oturuyor. Ben yatınca bu da yatıyor. Kalkınca bu da kalkıyor, başka işi gücü yok zaten. Ancak benimle duruyor, başka kimseyle durmuyor. Önceden alıştırdığım için tuvalete girip ihtiyacını oraya yapıyor. Oraya bir pas pas koyuyorsunuz, oraya girip çıkıyor. Eve girerken ayaklar temizleniyor. Benden daha temizdir. Nereye gidersek arkamızdan geliyor. Asla kesmeye düşünmüyorum, elimle büyüttüğüm yavrularım benim onlar, kıyamam" ifadelerini kullandı.

Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, ortalık karıştı Antalya’da yardımcı olduğu kasabın kuzularını yarı fiyatına satan genç kendisini eve kilitleyip pompalı tüfekle eylem yaptı. Polis ekiplerinin 3 saatte ikna edilebildiği gencin tüfeğinin boş olduğu öğrenildi.

Bu kuzular servet değerinde! İngiltere'de yüz ve ayakları siyah olan kuzular sevimli halleri ile ilgi odağı olurken, evcil hayvan olarak evlerde bakılan tür TL fiyatı ile 180 bin liradan alıcı buluyor.

Görenler inanamadı: Keçi, iki oğlak bir kuzu doğurdu Aydın'da üçüz doğuran keçinin yavrularından birisinin kuzu olması görenleri şaşkına çevirdi. Veteriner hekim Mustafa Özçelik, "Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştık" dedi.