Türkiye Gazetesi

İstanbul Belikdüzü’nde H.Ö. isimli bir emekli polis memuru, yanındaki genç kadını elindeki silahla vurdu. Nedeni henüz bilinmezken H.Ö. aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemeler yaparken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde H.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

YARALI GENÇ KADIN KURTULAMADI

Yaralı Y.K. isimli kadına müdahale eden sağlık ekipleri, olay yerinde kadına kalp mesajı yaptı. Sedye ile ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERALARA YANSIDI

Korkunç cinayet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, H.Ö.'nün yerde yatan kadını tekmelediği, sonrasında elindeki silahı kadına doğrultarak ateşlediği, en sonunda ise silahı başına doğrultarak ateşlediği görülüyor.

“KADINA VURMAK NE DEMEK”

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananları gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

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