Türkiye Gazetesi

Burdur'un Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Arıkaya da ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayların büyüme ihtimaline karşı Hastane Acil servisi önünde polis, jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar Köyü’nde güvenlik önlemleri aldı.

Avcı'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arıkaya'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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