Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkeze bağlı Tepebaşı köyünde traktör ile bahçe ilaçlaması yapan 1 çocuk babası Abdülkadir İçli'nin (43) kullandığı traktör kontrolden çıkarak sulama kanalına girdi. Traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan İçli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Abdulkadir İçli, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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