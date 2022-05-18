Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş ile BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe 25 Mart 2009 tarihinde geçirdikleri helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybetmişti.

Olayın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, düşen helikopterindeki bazı özel parçaları söktükleri iddia edilen eski yarbay Davut Uçum ve astsubay Aydın Özsıcak'ın hakkında, "ihmal, kasten öldürmek, suç delillerini yok etme ve değiştirme" gibi suçlarla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

"ALAKAMIZ YOK DEMİŞLERDİ"

Helikopter kazasıyla ilgili konuşan Uçum, "Bu helikopter 25'inde düştü. 28'inde bu helikopteri aramak için giden özel kuvvetler helikopteri bölgeye indi. Yani orada 2 helikopter var. Ben 29'unda özel kuvvetler helikopterine kırım için gittim. Genelkurmay tarafından yazılan emirle oraya gittik. Herkes sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü bilir. Eğer gerçekten bu olay suikast ise ben 29'unda gittim. Gittiğimde Muhsin Yazıcıoğlu incelemesi yapılmıştı. Benim o helikopterin başında bir fotoğrafım var. Özel kuvvetlerin helikopteri de bizim gayretimizle TSK'ya kazandırıldı. Sivil Havacılık Kurumu araştırmasını yaptı. Enkazı araziye terk etti. Araziye terk edilmiş bir helikopter üzerinden cihazlar söküldü algısı yapılıyor. O dönemin özel yetkili savcısı ve mahkemesi tarafından yargılandım. Helikopterle alakamız yok. Biz kırım için gittik."demişti.

Merhum İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, Uçum ve Özsıcak'ın helikopterden parça çaldıklarının Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuyla da netleştiğini öne sürmüştü.

Davut Uçum ve astsubay Aydın Özsıcak daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

14 DAKİKALIK 16 ARAMA

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında ise helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş’e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile açılan davaya devam edildi. Savcı mütalaasının istendiği bir önceki duruşmada, sanık E.K.’nın “samimi ifadelerinden dolayı” suçsuz olduğu ön görülerek beraatı talep edilmişti.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş...

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu katıldı.

Sanık E.K. ise duruşmaya katılmadı.

GÖRÜŞMELERİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜN YAPMIŞ

Duruşmada HTS kayıtlarına göre E.K’nın 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52’da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü. İlgili GSM firmalarından detayları rapor istenmesine karar veren mahkeme, davayı 14 Eylül tarihine erteledi.

O dönem yerel bir televizyonda muhabirlik yapan E.K daha önce görülen duruşmalarda olay günü İsmail Güneş'i defalarca aradığını belirterek, "Telefon açılmıştı ancak karşıdan hiç ses gelmedi. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. İsmail Güneş'i aradığımda yanımda N.K, A.H. ve B.P. de vardı." demişti.

Bahsi geçen kişilerin herhangi bir görüşme yapmadığına şahit olduğunu savunan E.K, "Bu şahıslar da İsmail Güneş'i aramışlardı. Görüşme yapmış olsalardı bunu haber yaparlardı. Olay günü telefonla İsmail Güneş ile hiç irtibata geçemedim. En sonunda telefonu kapandı, ulaşılamadı." diye konuşmuştu.

Tanık olarak dinlenecekti, Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi feci şekilde öldü BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir dönem yakın korumalığını yapan polis memuru kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Polis memuru Erol Yıldız 23 Mayıs’ta görülecek olan Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekler arasında yer alacaktı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasında yeni gelişme Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddia edildi.