Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu’nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeği kendisini uyaran vatandaşın üzerine saldırtan Orhan Yıldırım’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bilgin Elbay ve sanık avukatı hazır bulundu. Orhan Yıldırım’ın yanındaki pitbull cinsi köpeğin ağızlıksız olarak gezdirmesi, köpeğin ipini sökerek tut diye komut vermesini üzerine müştekilere saldıran köpeğin silah sayarak müştekiye ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATI DELİL YOK DEDİ

Duruşmaya katılan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Dosya içerisinde somut bir delil yoktur, ‘tut’ komutuna ilişkin sadece müşteki beyanı vardır. Bunun dışında müvekkilin, suçun işlediğine ilişkin hiçbir delil yoktur. Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir’’ ifadelerini kullandı.

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Mahkeme, sanığın pitbull cinsi köpeği serbest bıraktığı, ‘tut’ komutuyla köpeğin her iki müştekiyi ısırarak yaraladığı gerekçeleriyle, suçun etkileri de dikkate alınarak sanık Yıldırım'ı 'silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın köpeğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesine hükmetti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini ‘tut' diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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