Türkiye Gazetesi

Konak ilçesinde bulunan özel bir lisede iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasında çıkan kira anlaşmazlığı nedeniyle öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okulun boşaltılması talep edildi. İcra ve arsa sahibinin avukatları, okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemlerini sürdürdü. Tahliye kararının ardından 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edilirken dersteyken bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoke içinde evlerine döndü.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. İş insanı Tunç Kip'e ait olduğu öne sürülen okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER DERSTEYKEN HACİZ GELDİ

Öğrenciler ve öğretmenlerin derste oldukları esnada gerçekleşen tahliye sebebiyle okul yönetimi, en azından okullar kapanana kadar süre tanınması gerektiğini, yapılanın doğru olmadığını belirtti. Çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını söyleyen veliler de tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdiler. Okulda öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencisi çocuğunun mağdur olduğunu belirten velilerden Ayşe Gülen Mehtercibaşıoğlu, şimdi ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.

MEZUN OLMALARINA BİR AYDAN KISA BİR SÜRE KALMIŞTI

Mehtercibaşıoğlu, "Benim kızım burada 12'inci sınıf öğrencisi ve mezun olmalarına bir aydan kısa bir süre kaldı. Sınavları tamamlanmadı, stajı yarım kalacak. Bu yaptıkları kesinlikle etik değil. Ben karşı binada oturuyorum ve sürekli buraya haciz memurlarının geldiğini görüyorum. Haklarımızı kullanacağız, ne gerekiyorsa yapacağız artık. Kafamız gerçekten çok karışık" açıklamasında bulundu. Okulun tahliye edilmesi kararının ardından 11'inci sınıf öğrencisi Arda Sayın, alınan kararın doğru olmadığını, öğrenciler olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını savundu.

“HANGİ OKUL ALACAK BİZİ?”

Sayın, "Öğretmenler ve öğrenciler içeride dersteyken, burada öğrenim devam ediyorken, bu yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Onlar bunu yasal olarak nitelese de biz yanlış buluyoruz. Okulların kapanmasına bir ay kala hangi okul alacak bizi? Seneye üniversite sınavımız da varken bu durum bizim için çok kötü oldu. Bunca öğrenci rezil oldu. Biz hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu. Okulun boşaltılmasından dolayı öğrencilerin mağdur olduğunu ve belki üniversiteye bile giremeyeceğini söyleyen Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Sorumlusu Batuhan Özgül ise, yaşanan süreci anlattı.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Özgül, "Arazi sahibi ile kurucumuz arasında bir anlaşmazlık söz konusu olmuş. Kira konusunda yaşanan bu anlaşmazlıktan dolayı mahkemelik olmuşlar ve mahkeme de tahliye kararı verdi. Haciz memurları daha önce de buraya geldiler ancak tahliye tarihi konusunda herhangi bir şey söylemediler. Bugün de işte arazi sahibinin avukatı haciz memurlarıyla beraber geldi ve okulu tahliye etmemizi, öğrencileri sınıftan çıkarmamızı istediler. Okula polis çağırarak öğrencileri tahliye etmeye başladılar. Biz bu olaya şu an ticari olarak bakmıyoruz, burada bu çocukların geleceği söz konusu. Yaptıkları yasalara uygun bir şeymiş. Çocuklar perişan oldular. Sınavlarını olamadılar, karne durumları ne olacak, hepsi belirsiz" dedi.

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