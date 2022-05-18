Türkiye Gazetesi

Van Gölü’ndeki dört büyük adanan biri olan Çarpanak Adası ile yarımadası el değmemiş güzelliğiyle görsel bir şölen oluşturuyor.

Bahar aylarından kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Van’daki yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun yükselmesiyle ada haline geldi.

Tuşa ilçesine bağlı Çitören Mahallesi’ndeki Çarpanak Adası’na iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

Doğal yaşamın tehlike altına girmemesi için tedbirli turlar düzenlenen adanın üzerinde Ktouts Manastırı bulunuyor.

Çarpanak Adası ve bitişinde bulunan Çarpanak Yarımadası bahar aylarında yemyeşil renge bürünüyor, kıyıdaki beyaz kumu tertemiz suyuyla Maldivler’i aratmıyor.

Eşsiz doğal güzelliğiyle mest eden Çarpanak, havadan böyle görüntülendi.

Van Gölü’nde sular çekildi: Mikrobiyalitler ortaya çıktı Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’nde suların çekilmesiyle mikrobiyatler ortaya çıkmaya başladı