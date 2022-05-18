Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Serik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda park halinde duran araç içerisinde bir gencin hareketsiz yattığı ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

34 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 34 yaşındaki Osman Bineceğiz isimli gencin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da korkutan kaza: Öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı. Öğretim üyesi kadın ve kız öğrenci kaza sonrası şok geçirdi.