Türkiye Gazetesi

İBB 14’üncü kez 5 bin yeni taksi için teklifte bulundu. Yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME’ye sunan İBB’nin teklifi kabul edilmedi. UKOME’nin gündemine getirilen teklif oy çokluğuyla alındı.

14 KEZ REDDEDİLDİ

İstanbul geneli çalan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifinin alt komisyonda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Taksicilerin müşteri kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler Beşiktaş’ta müşteri kavgasına tutuşan iki taksici birbirine girdi. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya anbean yansıdı.