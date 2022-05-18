Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak’taki evinde cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay’ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi.

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay’ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktülün eşinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay, S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay’ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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