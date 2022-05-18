Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, kuvvetli fırıtına Marmara'yı etkisi altına aldı. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 20.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de yapılması planlanan ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki, Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 ve 22.30 seferleri hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli Yarın beklenen fırtına sebebiyle, Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji saat ve gün verdi, İstanbul'u uyardı: Sıcaklıklar 7-9 derece düşecek Meteoroloji İstanbul için son dakika açıklaması yaptı, sarı kod ile uyardı. İstanbul dahil 11 ilde yarın kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 7-9 derece düşeceğini ve bu sistemin hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtti. Sıcaklıklar ise pazar günü mevsim normallerine dönecek.